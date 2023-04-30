اسرائيل تمدد توقيف النائب الاردني عماد العدوان 8 أيام

مددت محكمة اسرائيلية الاحد، توقيف النائب الاردني عماد العدوان ثمانية ايام اضافية على خلفية قضية تهريب مزعومة لذهب واسلحة الى الضفة الغربية.

واحتجزت سلطات الاحتلال الاسرائيلي النائب العدوان في 23 نيسان/ابريل بعدما زعمت ضبط ذهب واسلحة بحوزته حاول تهريبها الى الضفة الغربية.

وقال جواد بولس، محامي العدوان لقناة "المملكة" ان محكمة اسرائيلية قررت توقيف النائب لثمانية ايام خلال جلسة عقدتها الاحد.

ومُنع بولس وكذلك محاميان اخران جرى توكيلهما في القضية من لقاء العدوان منذ توقيفه قبل ثمانية ايام، بقرار من القضاء الإسرائيلي.

وبحسب احد المحامين، وهو أسامة السعدي، فانه من المفترض ان تنتهي مدة منعهم من مقابلة العدوان مع منتصف الليلة.

وقال السعدي لقناة "المملكة" انه لم يصدر حتى الآن قرار بتمديد المنع، مضيفا ان محامي العدوان سيزرونه مباشرة في حال عدم التمديد.

وتابع انه في حال تقرر تمديد المنع، فسوف يقدمون استئنافا على القرار لدى المحكمة العليا الاسرائيلية.

مطالبة بتسليم العدوان للاردن

وقالت وسائل اعلام في وقت سابق الاحد، ان محامي العدوان طالبوا المحكمة الاسرائيلية بتسليمه للسلطات الاردنية، واستكمال محاكمته في الأردن، اسوة بما حدث مع حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عندما سُلم للسلطات الإسرائيلية بالرغم من قيامه بجريمة داخل الأراضي الأردنية عام 2017.

وكان السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي زار العدوان الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان على لسان الناطق باسمها السفير سنان المجالي ان النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيّدة، ولا يتعرض لممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا.

والاحد، كان المئات يحتشدون في مقر النائب العدوان، بمنطقة الشونة الجنوبية، في غور الأردن، والتي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة، من الحدود مع فلسطين، للمطالبة بالإفراج عن النائب المعتقل لدى سلطات الإحتلال الاسرائيلي.

والنائب العدوان عضو في لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الاردني.

كما ان النائب عماد العدوان محام يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي، وهو من مواليد لواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء عام 1988، ويعتبر احد اصغر النواب الاردنيين سنا.