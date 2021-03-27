اسرائيل تمنع حسين الشيخ من زيارة مروان البرغوثي

نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصادر فلسطينية، بأن إسرائيل رفضت السماح، لحسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، مرة أخرى في زنزانته بسجن (هداريم).

وتعمل حركة فتح على الاتفاق مع عضو لجنة مركزيتها الاسير مروان البرغوثي والتنسيق معه بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد ان المح البرغوثي صاحب الشعبية الجارفة عن امكانية تشكيل قائمة مستقلة وهو ما سيفكك الحركة التي تعاني من قائمة سيشكلها المطرودان من الحركة ناصر القدوة ومحمد دحلان

We will officially ask the government of #Israel to allow #Palestinian prisoners in its prisons & detention facilities to exercise their right to vote in the Palestinian #elections as their right given to them by the Palestinian law and order https://t.co/0oQ0Rcv4LP — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 21, 2021

وكان حسين الشيخ قد التقى الأسير مروان البرغوثي قبل عدة أسابيع، في سجن هداريم؛ لبحث ملف الانتخابات العامة الفلسطينية، وذلك بعد أن سمحت سلطات الاحتلال له بالزيارة.



