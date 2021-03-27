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اسرائيل تمنع حسين الشيخ من زيارة مروان البرغوثي

منشور 27 آذار / مارس 2021 - 04:30
كان حسين الشيخ قد التقى الأسير مروان البرغوثي قبل عدة أسابيع
كان حسين الشيخ قد التقى الأسير مروان البرغوثي قبل عدة أسابيع

نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصادر فلسطينية، بأن إسرائيل رفضت السماح، لحسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، مرة أخرى في زنزانته بسجن (هداريم).

وتعمل حركة فتح على الاتفاق مع عضو لجنة مركزيتها الاسير مروان البرغوثي والتنسيق معه بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد ان المح البرغوثي صاحب الشعبية الجارفة عن امكانية تشكيل قائمة مستقلة وهو ما سيفكك الحركة التي تعاني من قائمة سيشكلها المطرودان من الحركة ناصر القدوة ومحمد دحلان 

وكان حسين الشيخ قد التقى الأسير مروان البرغوثي قبل عدة أسابيع، في سجن هداريم؛ لبحث ملف الانتخابات العامة الفلسطينية، وذلك بعد أن سمحت سلطات الاحتلال له بالزيارة.


 


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