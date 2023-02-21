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اسرائيل تمنع دخول نائبة اوربية

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 03:11
النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا
النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا

منعت السلطات الإسرائيلية النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا، من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية، واعادتها الى اسبانيا وفق ما اكدت النائبة المذكورة وزملاءها الذين استنكرو الخطوة الاسرائيلية

وقالت مصادر ان آنا ميراندا وصلت الى اسرائيل ضمن زيارة رسمية يقوم بها وفد من البرلمان الأوروبي الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل 

وقالت النائبة الاوربية في صفحتها على تويتر "طُردتُ من قبل إسرائيل بعد عدة ساعات من الانتظار، فمنذ الساعة التاسعة مساء لم تسمح لي إسرائيل بالدخول كعضو في وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين"، وقالت "عدت في أول رحلة إلى مدريد".

 


كما تحدثت زميلتها غريس أوسوليفان، عبر حسابها على تويتر، بالتاكيد على ان ما جرى " غير مقبول تماما، وقد جاء ذلك بعد منع زميلنا في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا". 

ووصل الوفد الاوربي الى فلسطين التاريخية للقاء مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين ومن المقرر ان يعقد لقاءا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

 

 


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