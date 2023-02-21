اسرائيل تمنع دخول نائبة اوربية

منعت السلطات الإسرائيلية النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا، من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية، واعادتها الى اسبانيا وفق ما اكدت النائبة المذكورة وزملاءها الذين استنكرو الخطوة الاسرائيلية

وقالت مصادر ان آنا ميراندا وصلت الى اسرائيل ضمن زيارة رسمية يقوم بها وفد من البرلمان الأوروبي الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل

وقالت النائبة الاوربية في صفحتها على تويتر "طُردتُ من قبل إسرائيل بعد عدة ساعات من الانتظار، فمنذ الساعة التاسعة مساء لم تسمح لي إسرائيل بالدخول كعضو في وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين"، وقالت "عدت في أول رحلة إلى مدريد".

‼️Israel me expulsa como eurodiputada en misión oficial como miembro de la Delegación de relaciones con Palestina del #ParlamentoEuropeo. Una afrenta diplomática, falta de respeto a la Eurocámara y penalización por haber participado en la Flotilla Internacional de 2015⤵️ pic.twitter.com/DrtagjgnjX — Ana Miranda (@anamirandapaz) February 21, 2023



كما تحدثت زميلتها غريس أوسوليفان، عبر حسابها على تويتر، بالتاكيد على ان ما جرى " غير مقبول تماما، وقد جاء ذلك بعد منع زميلنا في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا".

ووصل الوفد الاوربي الى فلسطين التاريخية للقاء مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين ومن المقرر ان يعقد لقاءا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.