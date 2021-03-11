اسرائيل تمنع محافظ القدس من التواصل مع الرئيس الفلسطيني

منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث من الاتصال والتواصل مع الرئيس محمود عباس و50 شخصية فلسطينية من بينها عدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادات أمنية ووطنية فلسطينية.

ويتضمن القرار الثاني “منع غيث من التحرك والتواجد في مدينة القدس عدا مكان سكنه ببلدة سلوان وسط المدينة”، وفق ذات المصدر.

وقال محافظ القدس إن هذه القرارات: “لن تحول بيننا وبين واجبنا بالاستمرار في عمل كل ما أمكن مع باقي أبناء شعبنا للوصول إلى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وأضاف أن هذه القرارات الجائرة تأتي بالتزامن مع حصار وعزل المدينة واستهداف أبنائها وترجمة رزمة من التشريعات التي تستهدف هويتنا وتاريخنا وتراثنا.

وهذه المرة الثالثة تواليا التي تجدد فيها سلطات الاحتلال القرارين، بعد تجديدهما للمرة الأولى قبل عام، ثم مرة ثانية قبل 6 شهور.

وسبق للشرطة الاسرائيلية أن اعتقلت المحافظ غيث عدة مرات، كان آخرها في يوليو/ تموز 2020، كما حققت معه في مرات أخرى.

ويأتي التضييق الإسرائيلي على محافظ القدس المحتلة، في ظل منع تل أبيب أي نشاط للسلطة الفلسطينية في المدينة المحتلة.

يذكر ان محافظ القدس عدنان غيث يتعرض لجملة من الانتهاكات والمضايقات الكبيرة التي تهدف لتقييد حركته ومنعه من القيام بواجباته نجاة مدينة القدس المحتلة، حيث لمرات عديدة من الاعتقالات والقرارات الظالمة.