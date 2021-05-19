اسرائيل تمهد للهدنة بقصف عنيف على غزة

على الرغم من الرفض الاسرائيلي للهدنة مع المقاومة الفلسطينية، الا ان تقارير عبرية تحدثت عن سريانها يوم الجمعة على ابعد تقدير ، وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل ستشدد قصفها لقطاع غزة الليلة تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.

قصف عنيف



وقالت القناة الإسرائيلية إنه "قبل وقف إطلاق النار الوشيك والذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، يستعد الجيش الإسرائيلي لقصف جميع الأهداف المتبقية في غزة الليلة وتشمل الأنفاق والقوة البحرية والصواريخ الثقيلة التابعة لحركة حماس".

ونقلت القناة عن مصادر مصرية، إشارتها إلى أنه "تم التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقد يعلن الطرفان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة".

البحث عن التوقيت

وقال مصدر عسكري أن الحكومة الإسرائيلية تبحث فيما إذا كانت الظروف الحالية مناسبة لإنهاء الحملة العسكرية على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء عن المصدر الإسرائيلي الذي رفض ذكر اسمه قوله: " إننا نقيم الوقت المناسب لوقف إطلاق النار".

وأوضح المصدر أن إسرائيل تقيم ما إذا كان هدفها المتمثل في إضعاف قدرات قادة حماس في غزة قد تحقق وما إذا كانت حماس تتفهم الرسالة التي مفادها أن قصفها الصاروخي تجاه إسرائيل لا يمكن أن يحدث مجددا.

طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي صباح اليوم وحثه على خفض التصعيد.

ضعوط باين

​وفي الإطار ذاته، ذكرت فيه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي وقف العملية العسكرية إلا أن الأخير أصر على استمرارها.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن استشهاد نحو 250 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.

تصفية قيادات المقاومة

في الاثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إنه تمت تصفية مسؤولين كبار من حماس في باطن الأرض وفوقها.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "كيكار شبات"، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس، أنه تمت تصفية مسؤولين كبار في حركة حماس فوق الأرض وتحتها، وبأنه "لا مأمن لأي إرهابي، وكل من يؤذي مواطني إسرائيل فهو مستهدف، من آخر النشطاء إلى رأس الأفعى".

وجاءت تصريحات غانتس خلال تفقده قاعدة "تل نوف" إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أوضح أن بلاده ستواصل التصرف بمسؤولية أمنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل الأمد، يتيح المجال أمام تغيير الوضع في المنطقة، ويعزز الجهات المعتدلة.