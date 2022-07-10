"اسرائيل" تنشر القبة الحديدية.. و 16 ألف شرطي يشاركون بتأمين زيارة بايدن

أطلقت الشرطة الاسرائيلية حملة "الدرع الأزرق 3"، استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أعلنت أن 16 ألف عنصر من الشرطة وحرس الحدود سيعملون خلال فترة الزيارة.

وضمن الاستعدادات لتأمين زيارة بايدن، الذي ستحط طائرته يوم الأربعاء المقبل، في مطار بن غوريون في اللد، أجرى الجيش الإسرائيلي الأحد، مناورة عسكرية شملت حركة نشطة لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وتأتي المناورة، في سياق تحضيرات الجيش الذي سيكون في حالة تأهب قصوى، إلى جانب سلاح الجو، حيث سيتم وضع بطاريات القبة الحديدية في حالة تأهب ووضعية الاستعداد عند مختلف المناطق الحدودية وذلك تحسب لأي طارئ خلال زيارة بايدن.

نشر 16 ألف شرطي

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان عممته على وسائل الإعلام أنّه خلال أيام الزيارة المرتقبة من 13 وحتى 15 من شهر تموز الجاري ستشهد طرقات البلاد تغييرات على حركة السير ونشر أكثر من 16 ألف شرطي، خصوصا في منطقة مطار بن غوريون والقدس ومختلف الشوارع والمحاور الرئيسية في منطقة المركز والقدس.

وذكرت الشرطة في بيان أنه "بالإضافة إلى نشر القوات في الميدان بدءا من ظهر يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة، ستعمل مراكز التحكم ومراكز الشرطة لضمان القيادة والسيطرة الفعالة على مجريات الأمور".

وبحسب بيان الشرطة، فإن أبرز التغييرات التي ستشهدها حركة السير ستكون يوم الأربعاء عند الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث من المتوقع إغلاق الطريق رقم 1 من تقاطع "شفيريم" إلى تقاطع "ساخاروف" في كلا الاتجاهين أمام حركة المرور.

كما سيُحظر الوصول إلى الطريق 1 من شارع 6 عند تقاطع "بن شيمن" وتقاطع "نيشيريم" ، وسيتم تحويل حركة المرور إلى الطرق 44 و 444 والطريق 443.