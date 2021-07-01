"اسرائيل" تنشر سرية دبابات نسائية على الحدود مع مصر

لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، سيتم نشر سرية دبابات نسائية بالكامل على الحدود الجنوبية مع مصر كجزء من برنامج تجريبي مستمر لتقييم جدوى وجود أطقم مدرعات نسائية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن أطقم الدبابات النسائية تستكمل حاليا تدريبها في قاعدة "شيزافون" التابعة للجيش الإسرائيلي في صحراء النقب والتي تضم مدرسة سلاح المدرعات العسكرية.

وبعد فترة من الانتهاء من الدورة، سيتم إرسالهن إلى كتيبة كاراكال المختلطة، والتي تدافع عن الجزء الشمالي من حدود إسرائيل مع مصر.

وبحسب المعلومات، فإن السرية ستشغل دبابات "ميركافا 4" مجهزة بأحدث القدرات والأنظمة التكنولوجية التي يقدمها الجيش.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ برنامجا تجريبيا خلال 2017/2018 لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح للنساء بالخدمة في وحدات الدبابات، وكانت نتائجه غير حاسمة، على الرغم من ظهور أربع قائدات دبابات.