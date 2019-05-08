اسرائيل تنشر عدد قتلاها منذ 1830

اعلنت اسرائيل ان 56 جنديا لقوا مصرعهم خلال العام الماضي وأضيف إليهم 40 جنديا توفوا بسبب إعاقاتهم.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الحرب في جيش الاحتلال بمناسبة يوم الجندي فإن عدد قتلى إسرائيل بلغ 23.741 رجلا وامرأة منذ عام 1860 (العام الذي شهد بناء أول حي يهودي خارج حدود القدس القديمة) وحتى اليوم.

وتعمل سلطات الاحتلال على نشر مثل هذه التواريخ القديمة والمعلومات المزيفة بهدف تثبيت مزاعمها في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة

ويشمل إحصاء قتلى معارك إسرائيل الجنود، رجال الشاباك، والموساد، والشرطة، ومصلحة السجون، وقتلى الحركات السرية واللواء اليهودي.

ومنذ استعمارها لفلسطين شنت اسرائيل حروبا مع جميع جيرانها واقامت دولة بدعم اممي ودولي فيما تتوسع تدريجيا على حساب الفلسطينيين في الوقت الذي تواصل حربها ضدهم في الضفة وغزة بشكل دائم ومستمر