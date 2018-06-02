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اسرائيل تنفي التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن تواجد ايران في سوريا

اسرائيل تنفي التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن تواجد ايران في سوريا
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