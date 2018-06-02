اسرائيل تنفي التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن تواجد ايران في سوريا

ارشيف

نفى مسؤول اسرائيلي كبير السبت التقارير التي تفيد بأن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قد توصل إلى تفاهم مع إسرائيل حول انسحاب القوات الإيرانية وحزب الله من جنوب سوريا .

واضاف في تصريحات نقلتها المواقع الاسرائيلية " أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد هذا الأسبوع محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شدد نتنياهو على أن على إيران أن تترك كل سوريا، وأن تستمر إسرائيل في الحفاظ على حرية التحرك الكاملة ضد الحشد العسكري الإيراني في سوريا ككل".

وقال مصدر كبير آخر "إن النهج الروسي لدحر القوات الإيرانية أكثر إيجابية مما كان عليه في الماضي، مضيفا أن "هذا كان واضحا في محادثات وزير الدفاع ليبرمان في موسكو. إن الاتجاه إيجابي بالتأكيد ، ولكن حتى الآن لم نسمع سوى أفكار من الروس ولم نتلق أي شيء مكتوب ".

وكان مصدر روسي قال" إن إسرائيل طلبت أن يكون الخط على بعد 60-70 كم وأن يتم تنفيذ الخطوة تدريجيا لأنها غير واقعية الحديث عن الانسحاب الكامل على الفور. مضيفا "اسرائيل تريد المنطقة بين مجدل شمس في مرتفعات الجولان بعد دمشق والحدود بين سوريا والاردن دون وجود ايراني."

وقال المصدر أيضاً أنه كجزء من التفاهمات ، منحت موسكو إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بعمليات عسكرية محدودة داخل سوريا ضد القوى المعرضة للخطر ، لكنها أوضحت أن الجيش الإسرائيلي يجب ألا يضرب مواقع الجيش السوري أو يضر بقدراته".

ووفقاً للتقرير، ناقش الجانبان أيضًا إعادة انتشار قوات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الذين غادروا منطقة الحدود في أعقاب الوضع في سوريا، وأن أحد الخيارات التي تم فحصها هو نشر قوات روسية على الجانب السوري من الحدود، ليتم نشرها في المنطقة.

من جهة أخرى ، زعم مصدر آخر أن التفاهمات بين إسرائيل وروسيا لن تزعج الإيرانيين لأنهم "يعرفون أنهم بحاجة لإظهار بعض المرونة". وهو ما تم نفيه الليلة من قبل اسرائيل.

في الأيام القليلة الماضية، جرت محادثات مكثفة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الوضع في جنوب سوريا ، واجتمع مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع مستشار الأمن القومي جون بولتون يوم الأربعاء في البيت الأبيض. "خلص بولتون وبن شابت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستظلان ملتزمتين باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا اعتبارا من يوليو 2017 وستعملان ضد أي عمل من شأنه أن يعرض وقف إطلاق النار للخطر أو من شأنه أن يوسع من حدة الصراع في المنطقة".