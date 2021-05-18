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اسرائيل تهاجم متضامنين داخل الاراضي اللبنانية

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 03:54
ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه الحشود المشاركة في التظاهرة الداعمة لفلسطين عند حدود بلدة العديسة جنوبي لبنان
ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه الحشود المشاركة في التظاهرة الداعمة لفلسطين عند حدود بلدة العديسة جنوبي لبنان

ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه الحشود المشاركة في التظاهرة الداعمة لفلسطين عند حدود بلدة العديسة جنوبي لبنان، زاعما انه تم رمي المشاركين الحجارة باتجاه الجانب الإسرائيلي.

كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين وقد أصيب عدد منهم بحالات اختناق.

وكان  الجيش الإسرائيلي أطلق النار على دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني قرب السياج التقني المحاذي لمستعمرة "المنارة".

اضراب المخيمات

تشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً رفضاً للعدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا.

ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الى الاضراب العام تأكيداً على وحدة شعبنا في الوطن والشتات استجابة مع الدعوة التي اطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وشمل الاضراب المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والمحال التجارية.

وأعلنت "أونروا" عن إغلاق كافة منشآتها ومكاتبها داخل المخيمات.

وأكد أمين سر اقليم حركة "فتح" في لبنان حسين فياض، أن شعبنا موحد في كافة أماكن تواجده خلف قيادته في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية.

وقال "موحدون في الدفاع عن حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة على ترابنا الوطني".

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، إلى 212 شهيدا و 1400، حتى مساء أمس الاثنين.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح".
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