اسرائيل تهاجم متضامنين داخل الاراضي اللبنانية

ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه الحشود المشاركة في التظاهرة الداعمة لفلسطين عند حدود بلدة العديسة جنوبي لبنان، زاعما انه تم رمي المشاركين الحجارة باتجاه الجانب الإسرائيلي.

كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين وقد أصيب عدد منهم بحالات اختناق.

القنابل المسيلة للدموع التي يلقيها العدو على المتظاهرين في #العديسة pic.twitter.com/lzy0HC702K — علي شعيب 🇱🇧 2️⃣ (@alishaib1970) May 18, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار على دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني قرب السياج التقني المحاذي لمستعمرة "المنارة".

جيش العدو يلقي قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين المناصرين للشعب الفلسطيني في بلدة #العديسة وعدد منهم يصاب بحالات إختناق ، واستمرار رشق الحجارة على جنود الإحتلال . pic.twitter.com/PI2Nrw0i8X — علي شعيب || #فلسطين_قضيتي 🇵🇸 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 18, 2021

اضراب المخيمات

تشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً رفضاً للعدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا.

ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الى الاضراب العام تأكيداً على وحدة شعبنا في الوطن والشتات استجابة مع الدعوة التي اطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وشمل الاضراب المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والمحال التجارية.

🛑 #بالصور

The start of the gathering of participants in the solidarity stand with the Palestinian people, which he called #حزب_الله With the participation of the Lebanese Brigades in the town #العديسة On the border with Palestine

#لبنان#يونيوز #DayofAction https://t.co/kCAagQQJwv — RebelGh0st1916 (@TruthGh0st2019) May 18, 2021

وأعلنت "أونروا" عن إغلاق كافة منشآتها ومكاتبها داخل المخيمات.

وأكد أمين سر اقليم حركة "فتح" في لبنان حسين فياض، أن شعبنا موحد في كافة أماكن تواجده خلف قيادته في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية.

وقال "موحدون في الدفاع عن حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة على ترابنا الوطني".

المتظاهرون يتسلقون الجدار الإسمنتي في #العديسة ويرفعون إعلام فلسطين ولبنان ورايات المقاومة والسرايا اللبنانية على احد الابراج الحديدية الإسرائيلية pic.twitter.com/ID0uLwdo4g — علي شعيب || #فلسطين_قضيتي 🇵🇸 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 18, 2021

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، إلى 212 شهيدا و 1400، حتى مساء أمس الاثنين.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح".

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