اسرائيل تهدد ايران .. وغانتس : "حان وقت العمل"

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، إيران، مشيرا إلى أنها لاتحترم الاتفاقيات النووية، داعيا إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق نفسه.

وبعث غانتس، اليوم الأحد، برسالة تهديد إلى طهران، قائلا: "لقد حان وقت العمل".

ونقلت القناة العبرية الـ12، صباح الأحد، عن غانتس خلال مؤتمر حول مكافحة الإرهاب بجامعة "ريخمان" الإسرائيلية، أن إيران لا تحترم الاتفاقات التي وقعتها بشأن النووي الإيراني، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستحترم الاتفاقات التي ستوقعها في المستقبل.

ودعا بيني غانتس الدول التي لا تزال أعضاء في الاتفاق النووي الإيراني إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق نفسه ـ على حد قوله، مضيفا بأن الحديث عن إيران أو أفغانستان أو أي دول أخرى ليس مجرد مسألة شرق أوسطية أو غربية، ولكن دولية.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن حديثه عن فرض العقوبات على إيران يقصد به الحفاظ على الاستقرار العالمي.

وذكر غانتس أن بلاده في حاجة إلى إيجاد طريقة للعمل بالتنسيق والتعاون مع الجانب الأمريكي بشأن النووي الإيراني، بدعوى أنه لا يمكن لإسرائيل التضحية بالعلاقات مع واشنطن.