اسرائيل تهدم عشرين محلا تجاريا في مخيم شعفاط شمال القدس

هدمت السلطات الاسرائيلية باستخدام الجرافات والاليات الثقيلة الاربعاء، اكثر من عشرين محلا تجاريا عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بحجة بنائها من دون ترخيص.

وقال ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في المخيم، أن مئات الجنود وطواقم البلدية اقتحموا مخيم شعفاط، وانتشروا في شوارعه ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم منشآت تجارية بعد إخطارها بالهدم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وأوضح ، أن طواقم بلدية الاحتلال علقت مساء أمس إخطارات هدم على أكثر من 20 محلا تجاريا مقامة عند مدخل المخيم.

وأضاف فسفوس أن المحلات التجارية قائمة منذ عام 2007، ومنها محلات لبيع الملابس والأحذية وبقالات ومطاعم ومخبز.