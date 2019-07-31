اسرائيل توافق على بناء 700 منزل للفلسطينيين وستة آلاف لليهود بالضفة

اعلنت اسرائيل انها وافقت على بناء 6000 منزل جديد للمستوطنين اليهود و700 منزل جديد للفلسطينيين في منطقة "سي" بالضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها بالكامل.

جاء الإعلان عن المنازل الجديدة في المنطقة (ج) قبل زيارة متوقعة يقوم بها المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل يوم الأربعاء لمناقشة خطة البيت الأبيض للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتمثل المنطقة (ج) حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة عام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية والإدارية على المنطقة التي تتركز فيها معظم مستوطناتها بالضفة الغربية.

ويريد الفلسطينيون كل الضفة الغربية في دولتهم المستقبلية. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة هناك غير مشروعة، لكن الولايات المتحدة ألمحت إلى أنها قد تدعم إسرائيل في الاحتفاظ ببعض المستوطنات بموجب أي اتفاق سلام في المستقبل.

