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اسرائيل توافق على خطط لبناء نحو 2200 مسكن استيطاني

اسرائيل توافق على خطط لبناء نحو 2200 مسكن استيطاني
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