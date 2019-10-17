اسرائيل تُثبت الاعتقال الإداري بحق هبة اللبدي والأردن يندد

تواصل الأسيرة هبة اللبدي (24 عاما) والتي تحمل الجنسية الأردنية بجانب الجنسية الفلسطينية، إضرابها المتواصل عن الطعام، حيث جرى تثبيت حكمها الإداري، مساء الأربعاء.

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية أن حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي صدر الخيمس بالمصادقة على الاعتقال الإداري للمواطنة الاردنية هبة اللبدي هو حكم باطل وغير مقبول ومرفوض.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن الوزارة أبلغت الجانب الإسرائيلي رفضنا وعدم قبولنا لهذا الحكم الباطل، وتأكيدنا طلب الإفراج الفوري عن هبة.

وأكد القضاة أن الوزارة ستواصل السعي والضغط من أجل ضمان الإفراج عن هبة وبكل السبل المتاحة والممكنة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة "عوفر" العسكرية، أصدرت قرارا بتثبيت الاعتقال الإداري لمدة خمس أشهر، بحق الأسيرة اللبدي، والتي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 يوما.

وأوضحت الهيئة في بيان الخميس، أن قرار المحكمة جاء بعد جلسة مغلقة عقدت للنظر في الاعتقال الإداري للأسيرة اللبدي، وذلك بعد جهود بذلتها الدائرة القانونية في الهيئة، والتي تزامنت مع تدخلات وضغوطات أردنية للإفراج عنها، لكن جميع الادعاءات التي قدمت من هيئة الدفاع عنها رفضت.

وأضافت أن "تثبيت الاعتقال الإداري بحق لأسيرة اللبدي في هذا الوقت الصعب التي تمر به، يكشف مدى وقاحة وإجرام الاحتلال".

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة اللبدي، مؤكدة أن التفرد بها والضغط عليها، ووضعها في بيئة صحية وحياتية معقدة، قد يكون له تداعيات خطيرة عليها.

وقد اعتقلت اللبدي أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين، وجرى اعتقالها أثناء عبور الجسر.

ولاحقا حولت إلى التحقيق الذي استمر 25 يوما في ظروف قاسية وصعبة، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري.

وفور ذلك أعلنت اللبدي إضرابها عن الطعام بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر الماضي في عزل معتل "الجلمة".

