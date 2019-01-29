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اسرائيل: روسيا الطرف الوحيد القادر على اخراج ايران من سورية

اسرائيل: روسيا الطرف الوحيد القادر على اخراج ايران من سورية
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