اسرائيل: روسيا الطرف الوحيد القادر على اخراج ايران من سورية

العمليات التي تنفذها إسرائيل ضد إيران تهدف إلى تحريك عملية خلق ضغوطات سياسية واسعة

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، أمير إيشيل، إن القوة العسكرية الإسرائيلية لن تخرج إيران من سوريا وإنما فقط الجهود الدبلوماسية الروسية تستطيع ذلك.

وأضاف إيشيل، أمس الاثنين، خلال المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS) في تل أبيب أنه رغم قوة إسرائيل الكبيرة فإن "قدراتها العسكرية لن تخرج الإيرانيين من سوريا"، وتابع: "فقط الجهود الدبلوماسية يمكنها فعل ذلك، وهذه الجهود لديها عنوان واحد، وهو روسيا".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن إيشيل حذر من وجود احتمال كبير لانقلاب روسيا على إسرائيل.

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، الذي تقاعد عام 2017، إن "التصعيد بشكله الحالي لن يؤدي إلى مواجهة شاملة، لأن روسيا لن تسمح بذلك، الأمر الذي سينشئ ميزان ردع متبادل بين إسرائيل وإيران".

مضيفا أن العمليات التي تنفذها إسرائيل ضد إيران تهدف إلى تحريك عملية خلق ضغوطات سياسية واسعة على إيران.