اسرائيل ستبدأ تدمير أنفاق حزب الله

"ثمة وحدات مشاة ووحدات مدرعة وطائرات ووحدات بحرية تلقت اوامر واضحة وهي مستعدة لهامش واسع من السيناريوات".

اعلن متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الاخير سيبدأ مساء الخميس تدمير الانفاق التي يتهم حزب الله بانه حفرها لاغراض عسكرية على الحدود بين اسرائيل ولبنان.

ومنذ بدأ عملية واسعة في الرابع من كانون الاول/ديسمبر، اعلن الجيش انه اكتشف اربعة انفاق تصل الى الاراضي الاسرائيلية.

وقضت المرحلة الاولى من العملية بتحديد امكنتها "على ان نبدأ هذا المساء تدمير الانفاق"، وفق ما صرح اللفتنانت كولونيل جوناثان كونكيروس.

ووجه المتحدث تحذيرا شديد اللهجة الى حزب الله اللبناني، وقال "ثمة وحدات مشاة ووحدات مدرعة وطائرات ووحدات بحرية تلقت اوامر واضحة وهي مستعدة لهامش واسع من السيناريوات".

واكد ان هذا الانتشار هو بمثابة "استعداد ورسالة لحزب الله للقول اننا لن نرضى باي محاولة اقتراب او تدخل في جهودنا بهدف تدمير هذه الانفاق العدائية عبر الحدود".