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اسرائيل ستحرم اسرى حماس من متابعة مباريات كأس العالم

اسرائيل ستحرم اسرى حماس من متابعة مباريات كأس العالم
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