"اسرائيل" سنقصف أي شاحنة إيرانية تنقل معدات إلى سوريا

أكد مسؤول أمني اسرائيلي كبير، أن بلاده لن تتردد بقصف أي معدات إيرانية يتم ارسالها إلى سوريا، عبر قوافل المساعدات الإنسانية، جراء الزلزال المدمر.

وقال المسؤول الأمني، إن هناك معلومات تفيد بأن إيران ستحاول الإستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى سوريا، لنقل الأسلحة إلى حزب الله اللبناني.

وأضاف، في تصريحات نقلتها "معاريف" العبرية: "لقد حاولت إيران في الماضي، نقل اسلحة ومعدات عسكرية، داخل شاحنات محملة بالفواكه والخضراوات وأشياء أخرى.

وشدد المسؤول الأمني، على أن عناصر المخابرات الاسرائيلية، يعملون على تحديد مكان الشاحنات الإيرانية التي دخلت سوريا، تحت اسم المساعدات الإنسانية، ومعرفة محتوياتها.

وأشار إلى أن "اسرائيل"، كثفت رقابتها على كل ما يتم نقله من ايران إلى سوريا، عبر تلك الشاحنات.

يذكر أن "اسرائيل"، تتهم إيران بنقل الاسلحة إلى حزب الله اللبناني، عبر الأراضي العراقية والسورية، وشنت العديد من الغارات وعمليات القصف على الحدود بين سوريا والعراق، بحجة استهداف شاحنات محملة بأسلحة إيرانية.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، خلف وراءه أكثر من 100 ألف قتيل ومصاب، وعشرات آلاف المباني المتضررة في كلا البلدين.