اسرائيل: "سوء فهم" تسبب بقتل قواتنا ناشطا من حماس على حدود غزة

برر الجيش الاسرائيلي جريمة قواته التي قتلت ناشطا من حماس على حدود قطاع غزة قائلا ان القوات "تصورت خطأ أن هذا النشط من حماس إرهابي مسلح وأطلقوا النار نتيجة لما حدث من سوء فهم. سيتم النظر في الواقعة".

قال الجيش الإسرائيلي الخميس إن جنوده أطلقوا النار بطريق الخطأ على نشط من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان يحاول منع الفلسطينيين من الاقتراب من حدود إسرائيل مع قطاع غزة.

وقالت حركة حماس التي تدير القطاع إن أحد مقاتليها قتل.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الفلسطيني القتيل عمره 28 عاما وقُتل بالرصاص بالقرب من بيت حانون بالقسم الشمالي من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "يشير تحقيق أولي إلى أن نشطا من حماس ممن يحاولون احتواء الوضع وصل إلى منطقة من السياج الأمني نظرا لوجود اثنين من الفلسطينيين كانوا يتجولون في المنطقة".

وتابع البيان "يبدو أن قوات (جيش الدفاع الإسرائيلي) التي وصلت إلى المنطقة تصورت خطأ أن هذا النشط من حماس إرهابي مسلح وأطلقوا النار نتيجة لما حدث من سوء فهم. سيتم النظر في الواقعة".

وكانت أحدث جولة من العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل قد اندلعت في مايو أيار وشهدت مئات الهجمات الصاروخية الفلسطينية وضربات جوية إسرائيلية على مدى ثلاثة أيام.

وقالت الذراع العسكرية لحماس في بيان إن القوات الإسرائيلية استهدفت عن عمد مقاتلا "أثناء تأديته واجبه" قرب الحدود.

وأضافت "سيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي".

وتوسطت قطر ومصر والأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار في مايو أيار.

لكن التوتر ظل شديدا مع اتهام حماس لإسرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفاق تهدئة يهدف إلى تخفيف حصار مفروض على غزة. ولم يصدر أي تأكيد علني للاتفاق من القادة الإسرائيليين.

واستمر اندلاع حرائق في جنوب إسرائيل بسبب إطلاق بالونات من غزة تحمل مواد حارقة، ولوح رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس بإمكانية القيام بتحرك عسكري.

وقال في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، التي كانت هدفا لهجمات حماس الصاروخية، "نُعد لحملة ستكون واسعة ومفاجئة أيضا".

وقالت السلطات الصحية الإسرائيلية إن امرأة عمرها 89 عاما توفيت يوم الأحد متأثرة بإصابتها أثناء محاولة الفرار إلى ملجأ أثناء القتال في مايو أيار.

وأدت القذائف والصواريخ التي انطلقت من غزة في تلك الجولة إلى مقتل أربعة إسرائيليين آخرين. وقال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا 21 أكثر من نصفهم من المدنيين.

