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"اسرائيل": سيارة  تقتحم مطار "بن غوريون".. (فيديو)

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 09:10
مطار بن غوريون
مطار بن غوريون

أثار اختراق سيارة مسرعة، نقطة التفتيش في مطار بن غوريون، صباح اليوم الأحد، أجهزة الأمن الإسرائيلية في المطار،التي طلبت من الركاب في المبنى رقم 3 الاستلقاء على الأرض وعدم التحرك من المكان عندما تم فتح مواقع القناصة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأنه تم سماع نداء آخر في المبنى رقم 1 يطلب من الركاب عدم المغادرة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" : "لقد تم إطلاق النار على السيارة، واصابة سائقها بجروح طفيفة، واعتقاله، وذلك بعد مطاردة قصيرة".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين اسرائيليين: "تم التعرف على السائق، وهو من سكان الضفة الغربية، ودخل "اسرائيل" بطريقة غير قانونية، وقام بسرقة سيارة من منطقة بالقرب من "تل أبيب".

وتابعت: "يعتقد أن المشتبه به قد اتخذ منعطفا خاطئا من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس"، مشيرة إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

واستبعدت أن يكون الحادث، هجوما مدبرا على المطار، من قبل السائق الفلسطيني.

وبين متحدث باسم الشرطة، أن العديد من الحوادث المشابهة، تحدث كل اسبوع تقريبا.

وقال: "إن التوترات العالية، والمخاوف من شن هجمات، ينفذها أشخاص على طريقة الذئاب المنفردة، خلق حالة من القلق المستمر، بعد سقوط العديد من القتلى وعشرات الجرحى، جراء تلك الهجمات".

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، قاد سائق فلسطيني سيارة مسروقة عبر حاجز نقطة التفتيش في المطار، وتم إيقافه بعد إطلاق الرصاص على السيارة، بحسب "جيروزاليم بوست".

كلمات دالة:مطار بن غوريوناسرائيل

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