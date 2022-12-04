"اسرائيل": سيارة  تقتحم مطار "بن غوريون".. (فيديو)

أثار اختراق سيارة مسرعة، نقطة التفتيش في مطار بن غوريون، صباح اليوم الأحد، أجهزة الأمن الإسرائيلية في المطار،التي طلبت من الركاب في المبنى رقم 3 الاستلقاء على الأرض وعدم التحرك من المكان عندما تم فتح مواقع القناصة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأنه تم سماع نداء آخر في المبنى رقم 1 يطلب من الركاب عدم المغادرة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" : "لقد تم إطلاق النار على السيارة، واصابة سائقها بجروح طفيفة، واعتقاله، وذلك بعد مطاردة قصيرة".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين اسرائيليين: "تم التعرف على السائق، وهو من سكان الضفة الغربية، ودخل "اسرائيل" بطريقة غير قانونية، وقام بسرقة سيارة من منطقة بالقرب من "تل أبيب".

אירוע חריג בנתב"ג: הנוסעים בטרמינל 3 התבקשו לשכב על הרצפה ולא לזוז מהמקום כשעמדות הצלפים נפתחו. גם בטרמינל 1 נשמעה קריאה שלא לצאת. רשות שדות התעופה הודיעה כי 2 גנבי רכב פרצו את מחסום הכניסה, והם נעצרו בכביש לכיוון טרמינל 3. בנתב"ג חזרו לשגרה; האירוע מתוחקר@NoganNir @hen_zender pic.twitter.com/FTAqNKdM3t — חדשות 13 (@newsisrael13) December 4, 2022

وتابعت: "يعتقد أن المشتبه به قد اتخذ منعطفا خاطئا من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس"، مشيرة إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

واستبعدت أن يكون الحادث، هجوما مدبرا على المطار، من قبل السائق الفلسطيني.

وبين متحدث باسم الشرطة، أن العديد من الحوادث المشابهة، تحدث كل اسبوع تقريبا.

לא ברור למה נתבג הוא מקום חביב על גנבי רכב. גם הבוקר גנב פרץ את המחסום ודהר נגד כיוון התנועה בשטחי השדה. היה מרדף, היה ירי (הגנב נפצע קל) הייתה דריכות והנוסעים נשכבו על הרצפה ולפי דיווח גם עמדות הצלפים נפתחו. הגנב, תושב איו״ש נעצר ונתבג שב לשגרה כשהאירוע החריג יתוחקר pic.twitter.com/ECYEwU1iXh — Michal Raz Chaimovitz | 'מיכל רז חיימוביץ (@gotomichal) December 4, 2022

وقال: "إن التوترات العالية، والمخاوف من شن هجمات، ينفذها أشخاص على طريقة الذئاب المنفردة، خلق حالة من القلق المستمر، بعد سقوط العديد من القتلى وعشرات الجرحى، جراء تلك الهجمات".

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، قاد سائق فلسطيني سيارة مسروقة عبر حاجز نقطة التفتيش في المطار، وتم إيقافه بعد إطلاق الرصاص على السيارة، بحسب "جيروزاليم بوست".