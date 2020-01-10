اسرائيل شنت غارات على الحشد الشعبي في سورية

المحت تقارير اعلامية عبرية الى مسؤولية اسرائيل عن الغارات الجوية، التي طالت الليلة الماضية منطقة البوكمال شرقي سوريا عند حدود مع العراق وقالت انها استهدفت شاحنات أسلحة إيرانية.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن “طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال” في محافظة دير الزور، “محدثة انفجارات عدة”.

وأسفر القصف عن مقتل “ثمانية مقاتلين عراقيين على الأقل”، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح، وفق المرصد.

كما تحدثت قناة "الميادين" اللبنانية، نقلا عن مصادر ميدانية، بأن القصف الذي نفذته طائرات إسرائيلية استهدف شاحنة سلاح وأفرادا عند الحدود السورية - العراقية، ما أدى إلى وقوع انفجار عنيف في المنطقة.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن "مصادر في العراق" قولها إن انفجارا دوى في منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية جراء القصف.

بدورهم، ذكر النشطاء من مجموعة "دير الزور 24" في "فيسبوك"، وهي مدارة من أوروبا، أن الغارات استهدفت شحنات أسلحة ومستودعات لصواريخ باليستية تابعة للمقاتلين الموالين لإيران قرب مدينة البوكمال، مؤكدين وقوع انفجار عنيف عند الحدود.

وأكد "المرصد" أنه وثّق أمس الخميس تحليق طائرات مسيرة يعتقد أن الهدف منه رصد تحركات الفصائل الموالية لإيران في المنطقة، مضيفا أن طائرات مسيرة مجهولة الهوية قصفت أيضا بلدة الجلاء وقرية العباس في ريف مدينة البوكمال السورية.

ورغم ترجيح بعض المصادر أن القصف ربما نفذ من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، نفى متحدث باسم التحالف لوكالة "فرانس برس" شن طيرانه أي غارات على المنطقة الليلة الماضية.

وكانت مواقع للحشد الشعبي العراقي قد تعرضت في وقت سابق من العام الجاري لسلسلة غارات بعضها منسوبة إلى إسرائيل ونفذت الأخرى من قبل الولايات المتحدة مؤخرا.