اسرائيل قتلت 341 فلسطينيا خلال 2021

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 341 فلسطينيا، واعتقلت نحو 8 آلاف آخرين، خلال العام 2021.

وأوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ46 ليوم الأرض أن سلطات الاحتلال صادقت في العام ذاته، على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استعمارية، وهدمت 1058 مبنى ومنشأة عام 2021، كما صادقت على مشروع للاستيلاء على 2050 عقارا فلسطينيا، فيما نفذ المستعمرون أكثر من 1600 اعتداء، وأقاموا عشر بُؤر استعمارية جديدة.

الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من فلسطين التاريخية

وقال جهاز الإحصاء بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 2021 حوالي 13.8 مليون، يعيش 5.3 مليون منهم فـي فلسطين، وحوالي 1.6 مليون في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.2 مليون فلسطيني، وبلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية حوالي 738 ألفاً، ويستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، وتجدر الإشارة إلى أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2 شكلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.

استمرار الاستيلاء على الأراضي

وأضاف أن الاحتلال يستغل بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، وتسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كم2 كما هو الحال في نهاية العام 2021، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينيا جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات الاحتلال منذ 1967 بالاستيلاء على حوالي 353 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وتصنيفها كمحميات طبيعية تمهيداً للاستيلاء عليها.

الاحتلال يصادق على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استعمارية

وبين أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2020 في الضفة الغربية بلغ 471 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و150 بؤرة استعمارية، و144 موقعا مصنفا أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال)، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 712,815 مستعمراً وذلك في نهاية العام 2020، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 3.6%، ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني في دولة الاحتلال.

ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، وبلغ عـددهم 332,294 مستعمراً منهم 246,909 مستعمرين في القدس J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 71 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

وشهد العام 2021 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استعمارية في عام 2021 منها 9,000 وحدة استعمارية على أراضي مطار قلنديا في محافظة القدس، كما تمت المصادقة على مخططات تتضمن بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

أكثر من 1,600 اعتداء للمستعمرين

وقال جهاز الإحصاء ان المستعمرون نفذوا تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 1,621 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2021، بزيادة بلغت حوالي 49% عن العام 2020، وتنوعت الاعتداءات بين اقتلاع وتدمير وحرق نحو 19 ألف شجرة، وتنفيذ 33 عملية دعس، و76 عملية أطلاق نار، و30 عملية تجريف وحرق الأراضي، إضافة الى حرق وتدمير وأعطاب 450 سيارة ومركبة.

كما قام المستعمرون منذ بداية عام 2021 بإقامة عشر بُؤر استعمارية جديدة في إطار منهجية الاستيلاء والسيطرة على الأراضي الفلسطينية منها جبل صبيح والذي يقع جنوب شرق مدينة نابلس، وتبلغ مساحة الجبل نحو 840 دونماً، استولى المستعمرون حتى الآن على 20 دونماً منه، وأقاموا عليه بؤرة استعمارية تضم عدداً من الوحدات الاستيطانية التي باتت تتزايد بتسارع في الأيام الأخيرة، فيما شرعت سلطات الاحتلال بإجراءات لشرعنة البؤرة الاستعمارية وتحويلها الى مستعمرة إسرائيلية، كما يستغل المستعمرون الاسرائيليون حوالي 120 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين للزراعة.

تهويد القدس والاستيلاء على العقارات الفلسطينية

ضمن سياسة الترحيل والإحلال تقوم سلطات الاحتلال بإجراءات تهويدية متسارعة للقدس وذلك لطمس المعالم الاسلامية وتشريد الفلسطينيين من مدينة القدس وإحلال الاسرائيليين القادمين من شتى بقاع الارض مكانهم، وصادقت سلطات الاحتلال خلال 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية غالبيتها في القدس، في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم أكثر من 300 مبنى وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 200 مبنى، إضافة للمصادقة على مشروع للاستيلاء على 2,050 عقارا فلسطينياً على مساحة تقدر بحوالي 2,500 دونم خلال العام 2021، وفي حيَيْ الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، عززت سلطات الاحتلال جهودها للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وطرد سكانها الذين يقطنون هناك منذ فترة طويلة. فعلوا ذلك بموجب قانون تمييزي، أيدته المحاكم الإسرائيلية، والذي يسمح لهذه الجماعات بمتابعة مطالبات لأراضٍ تزعم أن اليهود كانوا يمتلكونها في القدس الشرقية قبل 1948.

في الوقت الذي يحظر القانون الإسرائيلي على الفلسطينيين بمن فيهم سكان الشيخ جراح المقرر تهجيرهم، استعادة الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في الأراضي المحتلة عام 1948.

هدم 1,058 مبنى في فلسطين خلال العام 2021

وهدمت سلطات الاحتلال ودمرت 1,058 مبنى في فلسطين (353 مبنى سكنيا و705 منشآت)، شملت 93 عملية هدم ذاتي يقع معظمها في محافظة القدس بواقع 88 عملية هدم ذاتي، وتصدرت محافظة القدس مجمل عمليات الهدم بنسبة 29%، شملت هدم 128 مبنى سكني و176 منشأة، تليها محافظة طوباس والاغوار الشمالية بنسبة 20%، ثم محافظة الخليل بنسبة 15%، فيما توزعت باقي النسب على محافظات الضفة الأخرى، كما أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 875 إخطاراً بالهدم ووقف البناء والترميم واستصلاح الأراضي في فلسطين، منها 22% في محافظة نابلس و15% في محافظة طوباس والاغوار الشمالية، و14% في محافظة القدس، إضافة الى تدمير العديد من مواقع البنى التحتية التي تخدم الفلسطينيين من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وأماكن ترفيهية …الخ.

341 شهيدا ونحو 8 آلاف معتقل

كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 11,310 شهداء، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2021، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث ارتقى 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال العام 2021 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 341 شهيداً منهم 87 شهيداً من الأطفال و48 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 12,500 جريح.

أما عدد الأسرى في سجون الاحتلال كما هو في نهاية شباط 2022 فبلغ 4,400 أسير (منهم 160 أسيراً من الأطفال، إضافة إلى 33 أسيرة)، كما قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2021 باعتقال نحو 8,000 فلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية من بينهم نحو 1,300 طفل و184 سيدة ، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري بحق من لم توجه لهم أي تهمة 1,595 أمراً.