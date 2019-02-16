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اسرائيل لـ نصرالله: لازلت تشعر ببصماتنا في حرب 2006

اسرائيل لـ نصرالله: لازلت تشعر ببصماتنا في حرب 2006
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