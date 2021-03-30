"اسرائيل": مئات الاصابات بطفرة جديدة من كورونا

أعلنت قناة "12" العبرية اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا "تطورت في إسرائيل"، لافتة إلى أنه تم تسجيل مئات الإصابات بهذه الطفرة من الفيروس، وأنه يجري البحث على مدى فعاليتها.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية أن أكثر من 200 إسرائيلي أصيبوا بهذه الطفرة الجديدة، التي تسمى "P681H"، مؤكدة أنه "على عكس الطفرات الأخرى، هذه الطفرة من فيروس كورونا ليست أكثر عدوى ولا أكثر خطورة، وأن اللقاح الموجود ضد هذا الفيروس فعال أيضا ضد هذه الطفرة الجديدة"، في حين أن الوزارة تفحص العينات الجديدة.

وتمت ملاحظة طفرة "P681H" في وقت مبكر من مارس 2020، في عينات من جميع أنحاء العالم، فيما التغيير في الطفرة الإسرائيلية فريد من نوعه، ويتضمن نوعا معينا من البروتين، حيث تم التعرف على سلالة "P681H" في العينات السريرية منذ نوفمبر 2020، ولكن تم التعرف على طفرة "P681H" في إسرائيل في وقت مبكر من أكتوبر 2020، وعثر على الطفرة في مدن حيفا ونتانيا وبئر السبع وصفد ورهط وأسدود.

وذكر مسؤول صحي إسرائيلي في وقت سابق، أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة حصلوا على جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وبدأ توزيع لقاح "فايزر" في إسرائيل في ديسمبر، واتسع نطاق المؤهلين للحصول عليه ليشمل جميع المواطنين فوق 16 عاما.

ويعتبر من يحصلون عليه "في حالة حماية كاملة، بعد مرور أسبوع على تلقي الجرعة الثانية.

وكان التلفزيون الرسمي في جمهورية التشيك قد أكد الأحد الماضي، التعرف على طفرة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، تختلف عن البريطانية والجنوب إفريقية