اسرائيل وإثيوبيا.. انشاء مركز أمني في أديس أبابا

تحاول إثيوبيا واسرائيل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، في مختلف المجالات، حيث أعلنت أديس أبابا اليوم الأربعاء، عن الجهود المشتركة بين البلدين لإنشاء أكاديمية للامن السيبراني في اثيوبيا.

وتبادل المدير العام لوكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية، شوميت جيزاو، والمسؤول بوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، ألون إتكين، وجهات النظر حول إمكانيات إنشاء الأكاديمية.

وبحسب إذاعة "فانا" الإثيوبية، إن أديس أبابا وإسرائيل توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق للعمل معا في قطاع الأمن السيبراني

وشارك في المناقشة مدير التعاون السيبراني الدولي في الأمن القومي الإسرائيلي وسفيرا البلدين وخبراء، حسبما ذكرت الإذاعة الإثيوبية.

إلى جانب إنشاء الأكاديمية، تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون مثل تدريبات بناء القدرات التي سيقدمها الجانب الإسرائيلي.

يأتي ذلك في ظل تعاون وثيق بين البلدين. وفي شهر مارس/ آذار، أعلنت إثيوبيا وإسرائيل، توقيعهما اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بينهما لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

قال السفير الإسرائيلي لدى أديس أبابا، العام الماضي، إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا جذبت انتباه المستثمرين الإسرائيليين.

وأشاد بتدابير الإصلاح الاقتصادي التي قال إن إثيوبيا اتخذتها خلال العامين ونصف العام الماضيين "من أجل خلق بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب".