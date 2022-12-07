اسرائيل ومصر تحبطان عملية تهريب كبيرة واعتقال 10 مهربين

أفادت قناة عبرية، بأن الجيشين الإسرائيلي والمصري، تمكنا من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات، وعبور 10 مهربين قادمين من الأراضي المصرية باتجاه "اسرائيل".

وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، إن قوة أمنية اسرائيلية تمكنت من إكتشاف محاولة المهربين لعبور الحدود، وقامت باعتقال 10 أشخاص وبحوزتهم كميات من المخدرات.

وبينت القناة العاشرة، أن حرس الحدود المصري، أطلق الرصاص على المهربين، قبل اعتقالهم من قبل القوات الاسرائيلية، التي نشرت الحواجز على الطرق، وأجرت عمليات بحث، للتأكد من عدم وجود مهربين آخرين، تمكنوا من الفرار.

وأشارت القناة العبرية، نقلا عن مصدر أمني اسرائيلي، أن المهربين بدأوا يعملون بأساليب جديدة، للقيام بعمليات التهريب من مصر باتجاه "اسرائيل"، وأنهم في المرات المقبلة قد ينجحوا في عبور الحدود.

ومن المتوقع أن تقوم السلطات الاسرائيلية، بتسليم المهربين العشرة الذين تم القبض عليهم، إلى مصر، في وقت لاحق، كونهم يحملون الجنسية المصرية، وبعد الانتهاء من التحقيقات معهم من قبل الجهات الأمنية.

وعن طريقة المهربين الجديدة، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية أن مهربي المخدرات المصريين عادة ما يأتون إلى الحدود مع عبوات المخدرات، ثم يقومون برميهم من فوق السياج، وعلى الجانب الإسرائيلي، يقوم المهربون المحليون من إسرائيل بعد التنسيق مع نظرائهم المصريين بأخذ المخدرات.

لكن اتضح أن مهربي المخدرات بدأوا مؤخرًا العمل بطريقة جديدة، فبدلا من رمي المخدرات من فوق السياج والبقاء في المنطقة ، وصلوا ومعهم "مواقد" عند السياج الحدودي وقاموا بإحداث ثقوب فيه ثم عبروا الجهة الأخرى من الحدود لداخل إسرائيل، وهكذا ، فبدلاً من التعاون مع المهربين على الحدود يدخل المصريون الأراضي الإسرائيلية ويلتقون بالإسرائيليين في الأماكن المجهزة لتسليم البضائع.