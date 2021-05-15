"اسرائيل": 2300 صاروخ أطلقت من غزة.. وهنية يتوعد بالمزيد

حمل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، السبت، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وقال هنية في بيان: “في جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني، ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة بشعة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة”.

وفجر السبت، دمرت طائرات إسرائيلية حربية منزلا على رؤوس سكانه، في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 8 أطفال وسيدتان.‎

وأضاف أن ذلك “امتداد لمجازره في مناطق مختلفة من القطاع، والتي تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء”.

وأردف: “إننا إذ نحمل الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، فإننا نؤكد بأن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها الأبي”.

وتابع قائلا: “المقاومة ستلحق الهزيمة بجيش العدو وتردعه عن الاستمرار في مجازره”.

ويتواصل تصعيد أمني وميداني في غزة، منذ الإثنين الماضي، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات واسعة على جميع مناطق القطاع، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بكثافة على العديد من المدن داخل إسرائيل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد ما لا يقل عن 139 فلسطينياً، بينهم 39 طفلاً و22 سيدة، وإصابة أكثر من 950 بجروح.

إطلاق 2300 صاروخ من غزة

من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت ما لا يقل عن 2300 صاروخ من قطاع غزة على مدن إسرائيلية خلال الأيام الستة الماضية.

وقال في بيان صحفي إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت حوالي 1000 صاروخ، مضيفا أن

380 منها سقطت وانفجرت في قطاع غزة.

ونفذت الفصائل الفلسطينية الليلة الماضية قصفا مكثفا استهدف مناطق في مستوطنات عسقلان وأسدود وبئر السبع، وألحق أضرارا كبيرة في المنطقة الصناعية بأسدود.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم السبت، نحو 200 صاروخ من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي.