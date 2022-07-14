"اسرائيل": 399 مصابا بكورونا في العناية المركزة

أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الخميس، أن 399 مصابا بفيروس كورونا، يرقدون بحالة خطيرة في أقسام العناية المركزية.

وأعلنت الصحة الاسرائيلية، تسجيل 8252 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مشيرة الى أن الإصابات التي بحاجة إلى تسرير تواصل بالارتفاع وكذلك الحالات الخطيرة، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف على معامل تناقل العدوى.

وقالت ان 399 مصابا يرقدون بحالة خطيرة في أقسام العناية المركزية، و87 في حالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 79 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالة 706 بالطفيفة.

وأظهرت إحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت بلغ 4486173 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11101 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.