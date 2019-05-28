اسرار تحطم الطائرة البريطانية قرب مطار دبي!!

كشف تقرير فرنسيعن الاسباب التي ادت الى تحطم طائرة بالقرب من مطار دبي يوم 16 من الشهر الجاري، والذي اسفر عن مصرع 4 اشخاص،

ويرجح التقرير الذي قام عليه محققون فرنسيون ان تكون الطائرة قد تعرضت لـ اضطراب تيارات هوائية تسببت بها طائرة أخرى.

واشاروا بناءا على لقطات مصورة أن الطائرة "صادفت اضطرابات هوائية محتملة" جراء مرور طائرة إيرباص كانت تهبط على مدرج مواز في 16 مايو/ أيار.

والطائرة الضحية مملوكة لشركة خدمات "فلايت كاليبرايشن" لفحص ومعايرة الأنظمة المساعدة في الطيران، ومقرها في مقاطعة ساسكس ببريطانيا وكان على متنها ثلاثة بريطانيين وجنوب أفريقي، وقد وظفتها شركة "هونيويل" للهندسة والفضاء لإنجاز عمل في مدينة دبي.