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اسرار مباحثات وزير الدفاع السعودي في واشنطن

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 08:12
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان

اماطت تقارير اعلامية اميركية اللثام عن فحوى زيارة ولقاءات نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الزيارة الاولى له في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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شراكة سعودية اميركية طويلة الامد

ووفق شبكة سي ان ان الاميركية فأن المسؤول السعودي الرفيع أجرى مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، وأشار البيت الأبيض في بيان، إلى أن بن سلمان وسوليفان ناقشا "الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والأمن الإقليمي، والالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها فيما تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

التعاون في الملفات الدولية

كما ناقش المسؤولان، "أهمية تنسيق الجهود لضمان انتعاش اقتصادي عالمي قوي، ودفع أجندة المناخ، وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط"، حيث أكد سوليفان "أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة"، واتفق الجانبان "على البقاء على اتصال بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة بشأن هذه القضايا وغيرها".

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مواجهة ايران وانهاء حرب اليمن

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال التقى الأمير خالد "لإعادة التأكيد على العلاقة الدفاعية الأمريكية السعودية"، وأكد كال على "التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها".

وأضاف كيربي أن كال والأمير خالد ناقشا "الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن والتزام الولايات المتحدة والسعودية بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار". ووجه كال الشكر للأمير خالد على "العمل الوثيق والبناء مع المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ لإنهاء الحرب في اليمن وأدان هجمات الحوثيين عبر الحدود".

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "انتهز الفرصة أيضا لأخذ بضع لحظات من المشاركة للتعبير عن التزام واشنطن بعلاقتها الدفاعية مع السعودية ومناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين.

 كما شارك رئيس الأركان مارك ميلي في جزء من الاجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي لمناقشة المناورات العسكرية بين البلدين.

 


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