اسرار وملفات القمة الثلاثية في العلمين

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اعلنت مصادر فلسطينية انها تأمل أن تؤدي القمة التي ستعقد في مصر، والتي يشارك فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى استئناف المفاوضات السياسية مع إسرائيل واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، تبحث التعاون في قضايا متعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية.

واشارت مصادر الى ان أهم القضايا في القمة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مع عرض ما تم التوصل إليه حتى الآن بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة العلمين المتعلق بلقاء الفصائل الفلسطينية

وفي وقت سابق قال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن القمة الثلاثية تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية واشار الى ان القادة يبحثون حشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

في الاثناء افادت مصادر اعلامية اسرائيلية نقلا عن مسؤول فلسطيني : أن القادة في القمة الثلاثية سيناقشون الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع السعودية وإسرائيل ومطالب الفلسطينيين في إطار مثل هذا الاتفاق، كما سيناقشون سبل التعامل مع رفض إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين، وتصعيد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت المصادر ان الرئيس ابو مازن سينقل موقف القيادة الفلسطينية الى الاردن ومصر وبموجبه سينتقل الموقف الفلسطيني الى الرياض وواشنطن "يجب أن يتضمن أي تقدم في الاتصالات بين إسرائيل والسعودية خطوات مهمة للفلسطينيين" وفق المصادر

وتشير الى ان الرئيس عباس يطالب بتجنب منح “مكافأة” لحكومة “نتنياهو” على شكل اتفاقية ذات دلالات استراتيجية، دون اتخاذ خطوة سياسية مهمة على الساحة الفلسطيني.

وشدد المصدر على ان الفلسطينيين يطالبون الرياض بعدم التخلي عن مبادرة السلام العربية من عام 2002 وإن هذه الرسائل ستصل إلى البيت الأبيض عبر الملك عبد الله الذي يتوقع أن يزور واشنطن قريباً.

وفي 16 يناير/ كانون أول الماضي استضافت القاهرة قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، لنفس الأهداف.