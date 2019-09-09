اسرة الاعلامي السعودي احمد الشقيري تعلق على خبر وفاته

خرجت عائلة الاعلامي السعودي البارز أحمد الشقيري عن صمتها بعد انتداول عشرات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته إصابته بنوبة قلبية

واضطرت الأسرة للرد على الشائعات في تصريحات لها نقلتها MBC مؤكدة على عدم صحة ما تم تناوله عبر مواقع التواصل ونقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، وداعيةً إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها.

وقالت مصادر انها ليست المرة الاولى التي يتم تداول شائعات مغلوطه تتعلق بالشقيري واسرته

وناشدت أسرة الشقيري ، محبيه بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بدون التحقق من صحتها أولا وذلك لكي لا يتسبب في أذي نفسي سواء لعائلته أو أصدقائي أو محبيه من متابعين البرامج التي قدمها.