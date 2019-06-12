اسرى عسقلان يستعدون لخوض اضراب عن الطعام

يبدأ الاسرى الفلسطينيين في معتقل عسقلان إضرابًا عن الطعام، سعيًا لتحقيق مطالبهم اعتبارًا من الأحد المقبل (15 حزيران).

وقال بيان لنادي الاسير الفلسطيني ان مطالب الاسرى تتحدد بـ وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلّح. وإلغاء العقوبات التي فرضت عليهم. وعلاج المرضى وإجراء العمليات اللّازمة للأسرى: باسل النعسان، ياسر ربايعة، هيثم حلس، محمد براش، وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال أطباء مختصين.

كما يطالب الأسرى بتركيب أجهزة تبريد في رواق القسم وساحته، وتبديل محطات التلفزيون، وبعودة ممثل المعتقل، وإدخال الملابس بشكل منتظم وكذلك إدخال الكتب، وتجهيز غرفة لتجهيز الطعام، وزيادة أوقات الفورة.

ومن مطالب الأسرى أيضًا، التصوير مع الأهل والزوجة. وإعادة تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار. وتحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل. والسماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود.

ويعيش نحو 7 الاف اسير في معتقلات وسجون الاحتلال الاسرائيلي في ظروف سيئة وتفتقد الى اقل المعايير الحقوقية والانسانية ويلجا هؤلاء الى الاضراب عن الطعام للضغط على سلطات الاحتلال للمطالبة بالحقوق الانسانية التي منحتهم اياها الشرائع السماوية والوضعية