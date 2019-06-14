اسرى عسقلان يعلقون اضرابهم واسرائيل تدرس المطالب

علق اسرى معتقل عسقلان الاضراب الذي كان من المفترض الشروع به يوم الاحد المقبل بعد وعود من الاحتلال الاسرائيلي بدراسة مطالبهم

وأكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، الوزير قدري أبو بكر، في تصريح صحفي، مساء الجمعة، ان الاضراب المزمع ان تخوضه الحركة الاسيرة في سجن عسقلان قد تقرر تعليقه، بعد ان طالبت مصلحة السجون الاسرائيلية، "مهلة لمدة يومين لدراسة مطالب الاسرى".

جدير بالذكر ان أسرى حركة فتح أصدروا في وقت سابق بيانا عنهم، وزعه نادي الأسير، انهم بصدد خوض معركة "المجدل" ستكون لردع مدير السجن المتطرف المدعو (يعقوب شالوم)، وانتزاع كافة حقوقنا، وسنكون رأس الحربة والبركان الثائر، في الدفاع عن فلسطين والقدس وكرامة شعبنا.