تصفح موقع البوابة بحلته الجديده

المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

اسرى فلسطين يعودون للاضراب بعد فشل الحوار مع سلطات الاحتلال

اسرى فلسطين يعودون للاضراب بعد فشل الحوار مع سلطات الاحتلال
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 