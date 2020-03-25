  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اسطنبول: لائحة اتهام بحق 20 سعوديا بتهمة قتل خاشقجي

اسطنبول: لائحة اتهام بحق 20 سعوديا بتهمة قتل خاشقجي

منشور 25 آذار / مارس 2020 - 08:24
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي

اصدرت النيابة العامة في اسطنبول لائحة اتهام بحق 20 سعوديا متهما في مقتل جمال خاشقجي

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...