منشور 25 آذار / مارس 2020 - 08:24 جمال خاشقجي اصدرت النيابة العامة في اسطنبول لائحة اتهام بحق 20 سعوديا متهما في مقتل جمال خاشقجي مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند كورونا يُجبر تشيكيا على سحب قواتها من العراق اسطنبول: لائحة اتهام بحق 20 سعوديا بتهمة قتل خاشقجي نقابة الممثلين في مصر توضح حقيقة وفاة الفنان محمود ياسين للمرة الأولى في تاريخه..مجلس الأمن ينعقد عبر الفيديو اتفاق على حزمة تحفيز هائلة بالولايات المتحدة لمواجهة آثار كورونا Loading content ...