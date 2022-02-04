اسلحة فرنسية الى الامارات لمواجهة الحوثيين

تعتزم فرنسا تقديم دعما عسكريا لدولة اللإمارات العربية، لتأمين أجوائها التي تعرضت في المدة الأخيرة لهجمات متكررة من مليشيات الحوثيين انطلاقا من اليمن، حبث تعتبر باريس ابو ظبي حليفتها الاستراتيجية في منطقة الخليج.

اسلحة فرنسية لحماية المجال الجوي الاماراتي

وقالت وزيرة الجيوش فلورنس بارلي في تغريدة الجمعة "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في كانون الثاني/يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خرق".

وأضافت أن عمليات التصدي للهجمات ستتم من قاعدة الظفرة الجوية بالتنسيق الوثيق مع الإمارات، بهدف رصد واعتراض أي هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ.

فرنسا تعلن دعم الإمارات عسكريا لصد هجمات اليمن



قررت فرنسا دعم الإمارات عسكريا، بعد تعرضها لهجمات من قبل القوات المسلحة اليمنية. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، “فلورنس بارلي”، إن فرنسا ستساعد الإمارات في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من اليمن. pic.twitter.com/kqluGfrgdZ — الوصابي بديل 7 (@aalwsabi993) February 4, 2022

دعم اميركي للامارات

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الولايات المتحدة أيضا إنها سترسل طائرات مقاتلة لدعم الإمارات في أعقاب الهجمات الصاروخية ضد أراضيها، التي شنتها جماعة الحوثي، واستهدف إحداها قاعدة تستضيف قوات أمريكية وتم إحباطه.

وقالت الإمارات في وقت متأخر يوم الأربعاء إنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة، دخلت مجالها الجوي فوق مناطق غير مأهولة في وقت سابق من نفس اليوم، وذلك في أحدث هجوم تتعرض له في الأسابيع القليلة الماضية.

علاقات اماراتية فرنسية



تعتبر العلاقات السياسية الإماراتية- الفرنسية على مستوى عال من التنسيق والتعاون المتجسد في الاتصالات الدائمة بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين فيهما وفقتقرير لوكالة الانباء الاماراتية

وكانت أول زيارة للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون إلى الشرق الأوسط بعد انتخابه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في نهج لا يعتبر غريبا على رؤساء فرنسا، وخصوصا الراحل جاك شيراك الذي منح وصوله للحكم بالبلد الأوروبي دفعة قوية للعلاقات الثنائية.

وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعتبر شيراك صديقاً وحليفاً موثوقاً، فيما يقوم التنسيق من خلال سعيهما المشترك لإيجاد حلول بديلة وسلمية للأزمات والنزاعات في المنطقة.

ويعد الرئيس الفرنسي الراحل شيراك من أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ فرنسا، ولاقت تسمية شارع باسمه في دولة الإمارات، وهو المؤدي إلى متحف اللوفر، أثرا طيبا لدى الرأي العام الفرنسي.

وحتى اليوم، تشمل مجالات التنسيق بين البلدين العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، ومجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، حيث تعد باريس الشريك الاستراتيجي الأول لدولة الإمارات في أوروبا.

وبالسنوات الأخيرة، تشهد العلاقات تطورا ملحوظا على الصعيد السياسي، تجسد في الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات الوزارية والحكومية المتواترة، كما تعددت زيارات الوفود البرلمانية، والاتصالات على أعلى المستويات بين البلدين بشكل سريع وتلقائي وطبيعي مما يجسد الاهتمام الذي توليه فرنسا كما الإمارات لتطوير العلاقات الثنائية.