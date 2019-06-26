اسماء الاسد تظهر متماسكة رغم ارهاق العلاج الكيماوي

ظهرت عقيلة الرئيس السوري اسماء الاسد مجددا في نشاط اجتماعي وقد بدت متماسكة على الرغم من مرض السرطان الذي اصابها وارهاق العلاج الكيماوي

واجتمعت عقيلة الرئيس السوري بمجموعة من أبناء محافظة السويداء الذين سددوا القروض المستحقة عن ذوي عدد ممن لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة العام الماضي.

وشن تنظيم "داعش" سلسلة هجمات على مدينة السويداء وبعض قرى المحافظة في 25 يوليو 2018، خلفت أكثر من 200 قتيل، ومثلهم من الجرحى والمصابين.

السيدة #أسماء_الأسد تستقبل مجموعة من أهالي محافظة #السويداء الذين أطلقوا مبادرة ذاتية سددوا خلالها كل مستحقات القروض الصغيرة التي أخذها بعض المشاركين معهم ببرنامج #مشروعي ممن استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بعض قرى المحافظة قبل فترة.. pic.twitter.com/CiK78EKGaK — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

يذكر أنه قد استفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 76 ألف شخص في المحافظات السورية بتمويل مئات المشاريع التجارية والخدمية والزراعية والتعليمية ومشاريع الثروة الحيوانية.