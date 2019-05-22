اسماء الاسد في حماة بعد حديث ابنتها عن تدهور وضعها الصحي والاسد يعلق

نقلت الرئاسة السورية صورا للسيدة الاولى اسماء الاسد في زيارتها لمركز الاطراف الصناعية في مدنية حماة شمال البلاد

وقالت ان الزيارة تندرج في اطار برنامج "جريح الوطن" وعرفت بالقول "بدأ مركز الأطراف الصناعية في حماة باستقبال جرحى البتر في مارس 2019، وهو الرابع من نوعه في سوريا، بعد مراكز دمشق، طرطوس واللاذقية".

ويعد ظهور اسماء الاسد الاول بعد ان تحدثت ابنتها زين عبر صفحتها على الفيس بوك عن تدهور صحة والدتها المصابة بمرض السرطان

وقالت تقارير ان جسمها لم يعد يستجيب للجرعات الكيماوية التي تاخذها وطلبت زين الدعاء لوالدها

كما نقل الرئيس الاسد على صفحته ما اوردته ابنته