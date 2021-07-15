اسماء: السجن لطبيب اسنان مصري هتك عرض فنانين بالقوة

عاقبت محكمة الجنايات المصرية طبيب اسنان بالسجن المشدد 16 عاما بعد اقدامه على التحرش بعدد من الرجال، بينهم مشاهير، وقالت ان المتهم هتك عرضهم بالقوة

باسم سمير الطبيب المحرش

واحالت النيابة العامة الطبيب باسم سمير، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة التحرش وهتك عرض 4 رجال بالقوة، بينهم الفنان عباس أبو الحسن وتميم يونس.

واعلنت النيابة العامة انه تم الاستماع لـ 6 شهود بشان “الطبيب المتحرش“، بالاضافة الى فحص مقاطع مصورة له، وهاتفه وقد اثبتت الادلة المجموعة ادانته بالتهمة، بعد ان اشتكى عليه 5 أشخاص، في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020، لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة حيث أمرت بضبطه وإحضاره.

وخلال التحقيق كان اربعة من المجني عليهم يواجهون المتهم وقد أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.

الفنان المصري عباس أبو الحسن يثير القضية

واثار الفنان المصري عباس أبو الحسن، قصته مع هذا الطبيب تعود إلى 35 عاما مضت، مبينا أنه تعرف عليه في الجيم، وقال انه كان يفتح الابواب على الرجال اثناء استحمامهم ، مردفا: ”تكرر الأمر مرة أخرى تقريبا من 20 سنة، ومرة ثالثة جاء من خلفي أثناء تدخيني للسيجارة، وشعرت بإهانة شديدة“.

الفنان المصري عباس أبو الحسن

التحرش بالفنان تميم يونس

وأضاف عباس أبو الحسن أن الفنان المصري تميم يونس أرسل له رسالة صوتية يسرد فيها واقعة التحرش التي تعرض لها من نفس الطبيب، وأنه تم تخديره أثناء الاعتداء عليه، مبينا أنه رأى فضح هذا الطبيب لأن حماية شباب مصر من التحرش لن تأتي بالتستر على الضحايا، ولكن بالردع وفضح المتحرشين وتطبيق القوانين.

وقال ان الطبيب لديه 7 مراكز ولا اعلم اذا فلوس الطب "بتجيب كل الفلوس دي"