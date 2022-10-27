اسماء: السوداني يقدم اعضاء حكومته للبرلمان العراقي

نشر النائب العراقي مشعان الجبوري اسماء اعضاء الحكومة العراقية التي سيقودها محمد شياع السوداني مرشح المعارضة العراقية التي باتت في موقع الاغلبية بعد استقالة اعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان .

وقالت مصادر عراقية ان قوات الامن والجيش والشرطة انتشرت في محيط وداخل المنطقة الخضراء لتأمين الجلسة البرلمانية

هذه حكومة السيد محمد شياع السوداني التي ستعرض مساء اليوم على البرلمان لنيل الثقة pic.twitter.com/ySas79m1vG — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) October 27, 2022

وكانت مصادر وسياسيين عراقيين توقعوا بان رئيس الحكومة المكلف لن يخرج بتشكيلة مكتملة نظرا لاستمرار الخلاف بين الأحزاب والميليشيات على حقائب وزارات الداخلية والدفاع والخارجية ورجحت الى امكانية لجوء السوداني الى ادارة بعض الوزارات بالوكالة الى حين يتم التوافق عليها وحسم امرها

وكان مجلس النواب العراقي قرر عقد جلسة منح الثقة في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت العراق وقال المجلس في بيان " "جدول اعمال مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".

اسماء اعضاء الحكومة العراقية

١-وزير الخارجية: فؤاد حسين

٢-وزير النفط: حيان عبدالغني

٣-وزير التخطيط: محمد تميم

٤-وزار المالية: طيف سامي

٥-وزيرالدفاع: ثابت محمد

٦-وزير الداخلية: عبد الامير الشمري

٧-وزير الصحة: صالح مهدي

٨-وزير الهجرة: ايفان فائق

٩-وزير النقل: رزاق محيبس

١٠-وزير المواردالمائية: عون ذياب

١١-وزير العمل: احمد الاسدي

١٢-وزير الشباب: احمد المبرقع

١٣-وزير التربية: ابراهيم نامس

١٤-وزير التجارة: اثير داود سلمان

١٥-وزير العدل: خالد شواني

١٦-وزير الكهرباء: زياد علي فاضل

١٧-وزير الاتصالات: هيام عبود

١٨-وزير الزراعة: عباس جبر

١٩-وزير التعليم العالي: نعيم العبودي

٢٠-وزير الصناعة: خالد بتال نجم

٢١-وزير الثقافة: احمد فكاك احمد