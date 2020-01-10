اسماء بارزة في قائمة العقوبات الاميركية على ايران

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، مزيداً من العقوبات على إيران، رداً على هجومها الصاروخي على القوات الأميركية في العراق هذا الأسبوع، وتعهدت بتشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران ما وصفتها واشنطن بـ"الأعمال الإرهابية".

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها قائمة المسؤولين الإيرانيين المعاقبين وهم:

أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، علي شمخاني؛

قائد قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثري الإيراني، العميد غلام رضاء سليماني؛

أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي؛

مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي؛

نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، العميد محمد رضا أشتياني؛

نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون التنسيقية، العميد علي عبداللهي؛

مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لشؤون الأمن، علي أصغر حجازي؛

نائب مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية، محسن قومي.

وفي أول ردّ إيراني على اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، أعلن "الحرس الثوري" الإيراني، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، أنّ قواته استهدفت قاعدة عين الأسد التي تضم جنوداً أميركيين في محافظة الأنبار العراقية بصواريخ أرض - أرض، إضافة إلى القاعدة الأميركية في أربيل.

وشملت العقوبات الأميركية قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمنسوجات، فضلاً عن مسؤولين كبار قالت واشنطن إنهم ضالعون في هجوم الثامن من يناير/ كانون الثاني، على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة، قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين إنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على إيران نتيجة هجومها على القوات الأميركية.

وقال منوتشين: "نعلن عقوبات إضافية على النظام الإيراني"، مضيفاً أنّ "العقوبات على إيران تحقق نتائج إيجابية وسنستمر بها".