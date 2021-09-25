اسماء: محمد بن راشد يعلن عن حكومة جديدة فيها 9 نساء

اعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد شملت تعيين نجله الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

منهجية جديدة للعمل

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه بموقع «تويتر»: «الإخوة والأخوات... بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، واعتماد أخي رئيس الدولة، نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات».

وتابع: «ومع التشكيل الجديد، نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة».

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة (رؤية الإمارات 2021)، التي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة».

#محمد_بن_راشد: ونعلن اليوم أيضا عن تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.. وتعيين الأخ عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد … كل التوفيق لهم في مهامهم الجديدة … #مشاريع_الخمسين #وام pic.twitter.com/iQtXAGcM0C — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 25, 2021

صدارة اماراتية في التنمية



وقال أيضاً: «الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي، وتتصدر المنطقة في 470 مؤشراً حكومياً واقتصادياً وتقنياً... وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة».

ومضى قائلاً: «الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم... وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة (حفظه الله) ضمن مبادئ الخمسين... وستواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية».

نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والإلتزام بالتحول نحوها..#مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/2aZ0I5q3by — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

اعضاء الحكومة الاماراتية

وأضاف حاكم دبي: «نعلن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات، حيث تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية... مكتوم سند وعضد وذخر، وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير، وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة».

الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية #مشاريع_الخمسين pic.twitter.com/OMgQ6jsIrg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

وأوضح: «نعلن اليوم أيضاً عن تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين الدكتور عبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، وشكرنا وتقديرنا للأخ سلطان البادي والأخ ناصر الهاملي على دورهم وجهودهم وخدمتهم خلال الفترات السابقة».

وتابع: «ونعلن اليوم أيضاً عن تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة... وتعيين الأخ عبد الله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد... كل التوفيق لهم في مهامهم الجديدة».

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما نعلن عن تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير... شكرنا وتقديرنا للأخ عبيد على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة، وتمنياتي له بسنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة».