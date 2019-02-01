وفد المخابرات المصري وملادينوف يجتمعان مع هنية في غزة

اسماعيل هنيه

يجتمع، الجمعة، وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في قطاع غزة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، إن وفدا من جهاز المخابرات العامة المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يجتمعان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في هذه اللحظات.

وأفاد المصدر، أن الاجتماع الثلاثي يبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.

ومساء الخميس وصل، الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة، فيما وصل “ميلادينوف” القطاع صباح اليوم.

ومنذ أكثر من شهرين، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” بغزة.

الأناضول