اسنان بايدن تؤجل لقائه بـ امين عام الناتو

دفعت آالام اسنان الرئيس الاميركي الثمانيني جو بايدن الى تأجيل اجتماعه بـ الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، كما اضطر للاعتذار عن فعاليات اخرى منها رياضية لذات السبب

وحسب مصادر اميركية رسمية واعلامية فان الرئيس الأميركي جو بايدن سيخضع لعلاج الجذور بعد معاناته من آلام الأسنان، حيث اكد الطبيب الشخصي لبايدن، كيفين أوكونور، إن بايدن أبلغ عن شعوره بالألم في الناحية اليمنى من الفك السفلي حيث يعاني بايدن من ألم من قناة الجذر وقد ”تحمل الإجراء (علاج الجذور) جيدا” دون أي مضاعفات حيث سيتولى فريق متخصص من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني باستكمال علاج قناة الجذر للرئيس

الالام دفعت الرئيس الاميركي الذي يبدو ان الزهايمر ايضا يسيطر عليها لالغاء مشاركته في فعالية رياضية في البيت الأبيض، الذي يستضيف أبطال الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات من مختلف الرياضات الرجالية والنسائية موسم 2022-2023 حيث انتدب نائبته كامالا هاريس بدلا عنه