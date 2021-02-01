"اسود الجزيرة" تطارد داعش في العراق

افادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم (الاثنين)، انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول تنظيم «داعش» غربي البلاد. فيما نفت بغداد العثور على مقبرة جماعية

اسود الجزيرة

وأوضحت الخلية، في بيان، أن عملية «أسود الجزيرة انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي العراق بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم».



تنفذ القوات العراقية بصورة متواصلة عمليات أمنية وعسكرية في مناطق متفرقة لتعقب فلول تنظيم «داعش» وتمكنت خلال الشهر الماضي من إيقاع عدد كبير من قيادات التنظيم بينهم «والي العراق»، وذلك جنوبي محافظة كركوك.



مقبرة جماعية

على صعيد آخر نفت شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الاثنين، أنباء العثور على مقبرة جماعية في المحافظة تضم رفات 400 شخص.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي: "ننفي بيانا نسب لنا ونشر على بعض الوكالات والقنوات الفضائية بخصوص العثور على مقبرة جماعية تضم ما يقارب الـ400 جثة ضمن قضاء تلعفر، وهذه الأنباء غير صحيحة".

ويوم أمس نقلت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، عن قيادة شرطة محافظة نينوى، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلتهم "عصابات "داعش الإرهابية".

