اس 350 تسقط طائرة اوكرانية بـ الذكاء الاصطناعي لاول مرة في العالم

اعلنت القوات الروسية ان منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-350" (فيتياز) أسقطت لأول مرة طائرة حربية أوكرانية بشكل أتوماتيكي دون مشاركة بشرية وذلك لاول مرة في العالم

وفق ما افادت وزارة الدفاع الروسية فأنه تم اختبار وضع التشغيل في ظروف القتال الحقيقي في منطقة العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي. وتم تنفيذ عملية رمي آلية بالكامل لصاروخ دفاع جوي حيث تم اكتشاف هدف جوي أوكراني ومتابعته وإسقاطه.

وحسب مصادر اعلامية روسية نقلا عن مصادر عسكرية فانه و "في وضع العمل الآلي يتم اتخاذ القرار من جانب عناصر الذكاء الاصطناعي وخلال ذلك استخدمت هذه المنظومة في وقت واحد كلا وضعي الرادار النشط والسلبي. بهذا الشكل تزداد مناعة المنظومة تجاه وسائل التشويش الالكتروني، وتتعزز قدرتها على اكتشاف وتصنيف الأهداف".

وتخصص "إس-350" لحماية المنظومات الروسية الثمينة من الصواريخ المعادية. ويمكن أن تحمل منصة واحدة للمنظومة 12 صاروخا.