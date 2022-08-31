اشادة ببطولة مصري توفي بعد القاء اطفاله الـ 6 وزوجته من الطابق السادس لانقاذهم

اشاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي ببطولة مواطن مصري القى ابناءه الستة وزوجته من الطابق السادس لانقاذهم من النيران التي التهمت المنزل، قبل ان يلقى حتفه فيما توفيت زوجته فيما بعد

وفي التفاصيل فقد لقى الأب الشجاع مصرعه بعد إلقاء أولاده من الدور السادس، ليتلقفهم الجيران المتجمهرين في الشارع، ولكن الزوجة توفيت فيما أمسكت النيران بالأب وانتقلت روحه إلى بارئه.

وَتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته الأم عن طفلتها قبل الحادث : “أنا أم لـ 5 بنات منهم 3 توأم، وفيه منهم بنوتة مريضة أصعب مرض في العالم وهو الصلب المشقوق”.

وأضافت الأم في منشورها : “أول إنجازاتي إن تاني يوم ولادة كنت واقفة على باب غرفة العمليات وبنتي عمرها يوم واحد بتعمل عملية مدتها 4 ساعات، مكنتش حاسة بألم الولادة قد ما حاسة بـ آلام في قلبي وهي بتعمل العملية”.

وتابعت : “5 عمليات أجرتهم طفلتي جوري، ومع كل خطوة لـ جوري كنت بعلمها إنها مختلفة ومميزة وإنها بطلة، استمديت قوتي منها وهي دلوقتي 4 سنين ونص وبقيت أشوف في عينها الصغيرة إنها واثقة من نفسها وإنها قوية”.

و ناشدت الأم في ختام منشورها : “أقول لكل أم عندها طفل من أصحاب الهمم أو طفل معافى أنتي أعظم أم في الدنيا”، وطلبت الأم الدعاء لها ولأطفالها وأن تبقى بـ صحتها من أجلها، بقي الأطفال بخير ولكن بقلوب منكسرة على فقدان أمهم وأبيهم.