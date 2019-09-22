اشتباكات بالسويس خلال تظاهرة معارضة للسيسي

اندلعت اشتباكات، ليل السبت، في السويس شمال شرقي مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين طالبوا برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن شهود عيان.

ولليلة الثانية على التوالي، خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى الشوارع في وسط السويس ليجدوا أنفسهم في مواجهة العديد من عناصر شرطة مكافحة الشغب وسط انتشار للعربات المدرعة.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحتها، تظهر أعدادا كبيرة من المتظاهرين في شوارع يرددون هتافات ضد الرئيس المصري.

وقال متظاهر يبلغ من العمر 26 عاما لوكالة فرانس برس "كان هناك نحو 200 شخص". وأضاف طالبا عدم كشف هويته أن قوات الأمن "أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية. هناك جرحى".

من جهتها، تحدثت إحدى سكان السويس لفرانس برس عن "سحابة من الغاز المسيل للدموع كانت شاسعة إلى درجة أنها وصلت إلى المبنى الذي تقطنه" والواقع على بُعد بضعة كيلومترات من مكان التظاهرة.

وأكد مصدر أمني وجود عشرات المتظاهرين في السويس، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن رد فعل السلطات.

وخرجت تظاهرات الجمعة تلبية لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، خصوصا من قبل محمد علي رجل الأعمال المصري الذي يقيم في الخارج.